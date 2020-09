F 1 | GP Russia - Bottas torna a vincere a Sochi

Leggi su quattroruote

(Di domenica 27 settembre 2020) Valtteriha vinto il Gran Premio di, decima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il finlandese della Mercedes è riuscito a segnare anche il giro più veloce della gara, segnando così un bottino pieno (26 punti) per questo weekend. Perè la nona vittoria in carriera, la seconda di questo 2020. Alle sue spalle, troviamo la Red Bull di Max Verstappen e l'altra Mercedes di Lewis Hamilton.Una leggerezza costata cara. Aveva fatto una partenza perfetta, era riuscito a mantenere la leadership della gara e sembrava avere più ritmo degli altri per poterla. Ma a complicarsi la vita è stato lo stesso Hamilton, durante le procedure di schieramento sulla griglia: Lewis ha provato la partenza per ben due volte fuori dalla piazzola designata in uscita dalla corsia ...