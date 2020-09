Coronavirus, Briatore: “Sto benissimo, mai stato male. La cosa più difficile è stata la solitudine in quarantena a casa Santanché” (Di domenica 27 settembre 2020) “Sto benissimo, non sono mai stato male un giorno, la cosa più difficile è stata la quarantena dalla Santanché”. Lo ha detto Flavio Briatore a ‘Non è l’Arena’ su La7. “La solitudine è tremenda, 14 giorni sono molti. Gli ultimi giorni vivevo nel dramma del nuovo tampone”. “Sono entrato in ospedale senza sapere nulla del Coronavirus, pensavo di avere la famosa prostatite che non auguro a nessuno di avere – ha aggiunto – neanche al presidente della Campania”. “C’è stato un attacco bestiale alla Sardegna e alla Costa Smeralda, un attacco mediatico vergognoso al ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) “Sto, non sono maiun giorno, lapiùladalla Santanché”. Lo ha detto Flavioa ‘Non è l’Arena’ su La7. “Laè tremenda, 14 giorni sono molti. Gli ultimi giorni vivevo nel dramma del nuovo tampone”. “Sono entrato in ospedale senza sapere nulla del, pensavo di avere la famosa prostatite che non auguro a nessuno di avere – ha aggiunto – neanche al presidente della Campania”. “C’èun attacco bestiale alla Sardegna e alla Costa Smeralda, un attacco mediatico vergognoso al ...

4nemesi : Briatore si è ammalato a marzo e a settembre. E' la conferma che ci si può ammalare più volte, che gli anticorpi no… - GisellaPagano : Covid, Briatore risponde a Johnson: 'Noi italiani abbiamo lavorato meglio' - bar_rubino : RT @ankerachele: Le conseguenze del nn essere #Briatore o #Berlusconi ai tempi del #Coronavirus 33 anni,muore al PS di Cagliar per crisi… - damorantonio : RT @ankerachele: Le conseguenze del nn essere #Briatore o #Berlusconi ai tempi del #Coronavirus 33 anni,muore al PS di Cagliar per crisi… - VanessaCorini : RT @ankerachele: Le conseguenze del nn essere #Briatore o #Berlusconi ai tempi del #Coronavirus 33 anni,muore al PS di Cagliar per crisi… -