Coronavirus | a Melbourne fine del coprifuoco notturno dopo due mesi

ANSA Nuova Europa

MELBOURNE, 27 SET - Il coprifuoco notturno a Melbourne, la seconda città più grande dell'Australia, sarà revocato da lunedì, quasi due mesi dopo essere stato imposto per contrastare un'impennata di co ...Il coprifuoco notturno a Melbourne, la seconda città più grande dell'Australia, sarà revocato da lunedì, quasi due mesi dopo essere stato imposto per ...