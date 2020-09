Captain America: John Krasinski come Chris Evans in un incredibile video deepfake (Di domenica 27 settembre 2020) Un incredibile video deepfake di Captain America mostra l'attore e regista John Krasinski come sostituto di Chris Evans nei panni di Steve Rogers. John Krasinski diventa Captain America nel video deepfake condiviso questa settimana sul canale Youtube Shamook. Ricordiamo che l'attore e regista era stato preso in considerazione per il ruolo di Steve Rogers, poi affidato a Chris Evans. Ormai da tempo si fa sempre più largo l'utilizzo della tecnica deepfake per realizzare video in cui gente comune o personaggi famosi si trasformano in una o ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 settembre 2020) Undimostra l'attore e registasostituto dinei panni di Steve Rogers.diventanelcondiviso questa settimana sul canale Youtube Shamook. Ricordiamo che l'attore e regista era stato preso in considerazione per il ruolo di Steve Rogers, poi affidato a. Ormai da tempo si fa sempre più largo l'utilizzo della tecnicaper realizzarein cui gente comune o personaggi famosi si trasformano in una o ...

Un incredibile video deepfake di Captain America mostra l'attore e regista John Krasinski come sostituto di Chris Evans nei panni di Steve Rogers. John Krasinski diventa Captain America nel video deep ...

