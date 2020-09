Bollate | arrestato marito violento | “Ti sciolgo nell’acido” E le tira la cuccia del cane

(Di domenica 27 settembre 2020) Botte, frasi choc, minacce. E poi il lancio delladelche è finita giù dalla finestra atterrando in giardino. Ilè statonella notte dai carabinieri della compagnia di Rho. In base a quanto hanno ricostruito dai militari, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Prima parolacce, poi minacce fino … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo: “Tinell’acido”. E leladelproviene da Il Notiziario.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia a Bollate. Era già noto alle forze dell'ordine, ma questa volta i carabinieri della tenenza di Bollate, intervenuti sul posto appena ...