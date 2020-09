Ultim’ora – Calciatore del Genoa positivo al covid-19: salta il Napoli (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo caso di positività al coronavirus riscontrato in Serie A, stavolta in casa Genoa. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico rossoblu Rolando Maran ha annunciato che Mattia Perin, portiere titolare dei suoi, è risultato positivo al covid-19. L’estremo difensore classe 1992, in prestito dalla Juventus, non è quindi tra i convocati per il match di domenica al San Paolo. L'articolo Ultim’ora – Calciatore del Genoa positivo al covid-19: salta il Napoli proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo caso di positività al coronavirus riscontrato in Serie A, stavolta in casa. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, il tecnico rossoblu Rolando Maran ha annunciato che Mattia Perin, portiere titolare dei suoi, è risultatoal-19. L’estremo difensore classe 1992, in prestito dalla Juventus, non è quindi tra i convocati per il match di domenica al San Paolo. L'articolo Ultim’ora –delal-19:ilproviene da Anteprima24.it.

