Torino-Atalanta, le ultime sulle probabili formazioni (Di sabato 26 settembre 2020) Ad aprire il secondo turno la partita tra Torino e Atalanta. Giampaolo dovrebbe confermare il duo d'attacco Zaza-Belotti, con Verdi preferito a Berenguer alle spalle; Gasperini, al debutto, dovrà fare a meno di due squalificati, Romero e Djimsiti. Queste le probabili formazioni: Torino (4-3-1-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Murru; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti. All. Giampaolo Atalanta (3-4-2-1) Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gómez; Zapata. All. Gasperini

