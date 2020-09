Suarez, indagine riprenderà settimana prossima (Di sabato 26 settembre 2020) All’inizio della prossima settimana si terrà un vertice investigativo in Procura a Perugia per riprogrammare le indagini sul caso dell’esame ‘farsa’ di Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. Lo ha stabilito il procuratore capo, Raffaele Cantone, che ieri ha bloccato le attivita’ dopo quelle che sono state ritenute “violazioni del segreto istruttorio”. Il procuratore capo … L'articolo Suarez, indagine riprenderà settimana prossima è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 26 settembre 2020) All’inizio dellasi terrà un vertice investigativo in Procura a Perugia per riprogrammare le indagini sul caso dell’esame ‘farsa’ di Luisall’Università per Stranieri di Perugia. Lo ha stabilito il procuratore capo, Raffaele Cantone, che ieri ha bloccato le attivita’ dopo quelle che sono state ritenute “violazioni del segreto istruttorio”. Il procuratore capo … L'articoloriprenderàè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ZZiliani : La Juventus si accorda con Suarez per ingaggiarlo a 10 milioni. Gli organizza l'esame a Perugia. L'esame è farlocco… - capuanogio : ++ La Procura di #Perugia ha bloccato a tempo indeterminato le attività d'indagine relative alla vicenda dell'esame… - pisto_gol : Il Procuratore Capo di Perugia, Raffaele Cantone, è magistrato preparatissimo e serissimo. La decisione di bloccare… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Caso #Suarez: vertice investigativo per riprogrammare l'indagine di #Perugia #Juve #Juventus - galby1961 : RT @Moonlightshad1: In un paese dove un magistrato, ex presidente dell'anticorruzione, sospende un'indagine su presunte corruzioni appellan… -