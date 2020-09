Stadi con il pubblico, il Cts boccia ulteriori aperture: “Non ci sono le condizioni” (Di sabato 26 settembre 2020) Nessuna deroga all’apertura degli Stadi, perché non ci sono le condizioni epidemiologiche. È questa la linea che il Comitato tecnico scientifico ha ribadito nella riunione in programma oggi, dopo l’approvazione delle linee guida da parte delle Regioni che volevano un aumento della capienza al 25% degli impianti. Secondo gli esperti, per poter rivedere le misure bisognerà attendere almeno la metà di ottobre, quando saranno più definiti gli effetti della riapertura delle scuole sull’andamento della curva dei contagi da coronavirus. Fino ad allora, dunque, non vanno cambiate le regole attuali che prevedono un massimo di mille spettatori per gli eventi all’aperto e di 200 persone al chiuso. L'articolo Stadi con il pubblico, il Cts boccia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Nessuna deroga all’apertura degli, perché non cile condizioni epidemiologiche. È questa la linea che il Comitato tecnico scientifico ha ribadito nella riunione in programma oggi, dopo l’approvazione delle linee guida da parte delle Regioni che volevano un aumento della capienza al 25% degli impianti. Secondo gli esperti, per poter rivedere le misure bisognerà attendere almeno la metà di ottobre, quando saranno più definiti gli effetti della riapertura delle scuole sull’andamento della curva dei contagi da coronavirus. Fino ad allora, dunque, non vanno cambiate le regole attuali che prevedono un massimo di mille spettatori per gli eventi all’aperto e di 200 persone al chiuso. L'articolocon il, il Cts...

LiaQuartapelle : In questi mesi il ministro @robersperanza è sempre stato prudente e misurato riuscendo a bilanciare salute e necess… - Adnkronos : #Covid, allarme #medici: 'Riaprire #stadi è rischio come con discoteche' - dellorco85 : Gli stadi tra 1 o 2 mesi saranno le nuove discoteche? Le regioni il 14 agosto dimezzavano al 50% gli ingressi in… - Noovyis : (Stadi con il pubblico, il Cts boccia ulteriori aperture: “Non ci sono le condizioni”) Playhitmusic - - FQLive : #ULTIMORA #STADI Cts: 'Nessuna deroga all’apertura degli stadi, non ci sono le condizioni' -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi con Stadi con il pubblico, il Cts boccia ulteriori aperture: “Non ci sono le condizioni” Il Fatto Quotidiano "Non ci sono le condizioni per aumentare il pubblico negli stadi" dice il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi per decidere se allentare le regole sull'apertura degli stadi, ma ha dato parere negativo. "Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico agli ev ...

COMUNE DI NAPOLI – Ass. Borriello: "Gli stadi sono spazi enormi all’aperto, gestire 13-14mila persone non mi sembra molto complicato"

NAPOLI - Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da ...

Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi per decidere se allentare le regole sull'apertura degli stadi, ma ha dato parere negativo. "Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico agli ev ...NAPOLI - Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da ...