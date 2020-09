Psg | Paredes | «Devo migliorare il mio comportamento»

Leggi su calcionews24

Il centrocampista del Psg, Leandro, ha commentato la squalifica per due giornate rimediata contro il Marsiglia Leandro, centrocampista del Psg, ha commentato la squalifica per due giornate rimediata nel match contro il Marsiglia. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Continental: «Sono molto felice a Parigi ma quello che è successo nella gara contro il Marsiglia mi ha fatto pensare.cambiare.il mio. Mi sono state date due partite di squalifica e non ho potuto giocare. Questo non deve più accadere».