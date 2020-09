“Priorità alla scuola”, docenti e studenti in piazza a Roma (Di sabato 26 settembre 2020) "Priorità alla scuola". studenti e docenti sono scesi in piazza a Roma per chiedere al governo di sostenere concretamente l'istruzione in questo difficile momento di ripresa post pandemia, in cui molti problemi devono ancora esseere risolti. In piazza le principali sigle sindacali. Sul palco si sono alternati professori, studenti, e sindacalisti come ABoubakar Soumahoro. "La povertà dei poveri non si misura a pane, casa, caldo si misura sul grado di cultura e sulla funzione sociale", ha detto, "è la scuola che ci permette di decifrare le ragioni profonde delle disuguaglianze, è la scuola che ci deve guidare per uscire dalle tenebre, delle ingiustizie sociali, verso i sentieri illuminati della giustizia, della solidarietà e della ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 settembre 2020) "Prioritàscuola".sono scesi inper chiedere al governo di sostenere concretamente l'istruzione in questo difficile momento di ripresa post pandemia, in cui molti problemi devono ancora esseere risolti. Inle principali sigle sindacali. Sul palco si sono alternati professori,, e sindacalisti come ABoubakar Soumahoro. "La povertà dei poveri non si misura a pane, casa, caldo si misura sul grado di cultura e sulla funzione sociale", ha detto, "è la scuola che ci permette di decifrare le ragioni profonde delle disuguaglianze, è la scuola che ci deve guidare per uscire dalle tenebre, delle ingiustizie sociali, verso i sentieri illuminati della giustizia, della solidarietà e della ...

AMorelliMilano : BELLI CIAO! I dem tornano alla carica con una proposta di legge per inserire il canto partigiano nei programmi scol… - AzzolinaLucia : Fra poco interverrò alla Camera per l’audizione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del #RecoveryFund.… - Massimo65755300 : RT @AMorelliMilano: BELLI CIAO! I dem tornano alla carica con una proposta di legge per inserire il canto partigiano nei programmi scolasti… - serenel14278447 : 'Priorità alla scuola', la manifestazione degli studenti in piazza del Popolo - rosarioT1970 : RT @Agnese73186871: La Ragioneria dello Stato ha lanciato l'allarme rosso?????? e loro stanno arraffando quanto più possibile. Hai capito qua… -

Ultime Notizie dalla rete : “Priorità alla Riapertura stadi al 25%, no del Comitato tecnico: «Non ci sono le condizioni» Corriere della Sera