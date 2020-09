Olanda, De Boer: “Seguirò percorso di Koeman e ho intenzione di chiamarlo presto…” (Di sabato 26 settembre 2020) Frank de Boer è stato ufficialmente presentato come nuovo ct dell'Olanda. Giornata speciale per l'ex mister anche dell'Inter che nelle scorse ore ha parlato dei suoi progetti per la Nazionale Oranje ammettendo di voler seguire il percorso intrapreso dall'ex allenatore Ronald Koeman, passato al Barcellona nelle scorse settimane.Olanda: ecco De Boercaption id="attachment 1027367" align="alignnone" width="715" De Boer (twitter De Boer)/caption"Ho molte somiglianze con Koeman e voglio continuare il suo percorso", ha esordito De Boer in conferenza stampa. "Lui ha fatto molto bene negli ultimi due anni. Sarebbe folle se improvvisamente dicessi che voglio cambiare sistema di gioco. Tra le cose che ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Frank deè stato ufficialmente presentato come nuovo ct dell'. Giornata speciale per l'ex mister anche dell'Inter che nelle scorse ore ha parlato dei suoi progetti per la Nazionale Oranje ammettendo di voler seguire ilintrapreso dall'ex allenatore Ronald, passato al Barcellona nelle scorse settimane.: ecco Decaption id="attachment 1027367" align="alignnone" width="715" De(twitter De)/caption"Ho molte somiglianze cone voglio continuare il suo", ha esordito Dein conferenza stampa. "Lui ha fatto molto bene negli ultimi due anni. Sarebbe folle se improvvisamente dicessi che voglio cambiare sistema di gioco. Tra le cose che ...

