Milano ricorda la ' sua' Rossana

Per Rossana Rossanda, giovedì 1 ottobre 2020 ore 17.00 Diretta streaming sul sito www.casadellacultura.it oppure sul canale YouTube della Casa della Cultura e sulla pagina Facebook sempre della Casa della Cultura

Ultime Notizie dalla rete : Milano ricorda Milano ricorda l’11 settembre Radio Lombardia Ciclismo: niente sesso, c’è il Mondiale. Il trionfo di Adorni nel 1968

Anche nel 1968 il Mondiale di ciclismo si disputò a Imola e fu un’edizione trionfale per la Nazionale azzurra, che dominò la prova dei professionisti con un assolo straordinario di Vittorio Adorni, do ...

Dori Ghezzi: 'Il jazz? Fabrizio la musica l'amava tutta'

Non c’è genere che tenga. O meglio, tengono tutti. Sarà che ogni grande canzone si può cantare in tutte le lingue del mondo, suonare in tutte le lingue del mondo, di Fabrizio De André non stupirà nemm ...

