Le opportunità della Convenzione di Faro

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 settembre 2020) Dopo lunghe attese e numerosi rinvii, quando anche i più accesi sostenitori, come chi scrive, stavano per perdere la speranza, la ratificaquadro del Consiglio d’Europa” sul valore del patrimonio culturale per la società da parte del Parlamento italiano è finalmente arrivata. Ci sono voluti ben quindici anni dall’ormai lontano 2005 quando fu presentata a, in Portogallo, durante i lavori del Consiglio d’Europa, e ben sette anni dalla sottoscrizione da parte del Governo nel 2013.Sono intervenuto più volte su questo tema anche in questo blog , per cui ritengo inutile tornare a indicare le notevoli novità che questaintroduce. Mi limito solo a ricordare che essa fu concepita all’indomani dei drammatici ...