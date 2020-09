Incidente choc | suv impazzito piomba sullo spazio esterno del bar e investe 5 persone | morta una donna

(Di sabato 26 settembre 2020) Terribilea Monforte d’Alba, in provincia di Torino, dove un suv ha investito cinqueuccidendone una. Il sinistro è avvenuto in piazza Umberto I, dove un Suv Mercedes che secondo alcuni testimoni sarebbe arrivato sul posto a forte velocità ha investito il gruppo di turisti che si trovavano davanti all’Enoteca Rocca, per poi fermare la propria corsa contro il dehors del locale. Unadi Torino di 67 anni èmentre altre quattro perone sono rimaste ferite, compreso il marito della vittima. Lasi chiamava Fiorangela Ghiglio. Gli altri tre sono un belga e due tedeschi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba e Dogliani, gli operatori del 118, l’elisoccorso e i carabinieri che hanno prelevato il conducente ...

ilbreano : Pronti per #DomenicaLive! Tante esclusive e busta choc su un concorrente del #GFVIP, poi Ciccio Graziani dopo l’inc… - roseserenity31 : RT @pomeriggio5: Documenti CHOC su un concorrente del #GFVip a #DomenicaLive! Intervista a Ciccio Graziani dopo l'incidente e poi... torna… - FireworkCaos_ : RT @pomeriggio5: Documenti CHOC su un concorrente del #GFVip a #DomenicaLive! Intervista a Ciccio Graziani dopo l'incidente e poi... torna… - BISLACCO3 : RT @pomeriggio5: Documenti CHOC su un concorrente del #GFVip a #DomenicaLive! Intervista a Ciccio Graziani dopo l'incidente e poi... torna… - tuscolo : RT @pomeriggio5: Documenti CHOC su un concorrente del #GFVip a #DomenicaLive! Intervista a Ciccio Graziani dopo l'incidente e poi... torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente choc

La Nazione

Marco non lo aveva mai conosciuto, il padre perse la vita quando sua madre era al terzo mese di gravidanza PONTEDERA. Si chiamava Marco come il padre che non aveva mai conosciuto e che era morto in un ...Anticipazioni Domenica Live, 27 settembre: Barbara D’Urso ospite Ciccio Graziani dopo l’incidente. Oltre alle rivelazioni choc su un concorrente del Grande Fratello Vip, tra gli ospiti di Domenica Liv ...