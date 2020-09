Grande Fratello Vip le nomination della puntata del 25 settembre (Video) (Di sabato 26 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5 i nominati di venerdì 25 settembre 2020 sono: Fulvio, Adua, Franceska e Massimiliano (Video) Venerdì 25 settembre è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 e immancabili, dopo una serata tra rivelazioni e polemiche, a fine puntata sono arrivate le nomination. Le donne si sono votate tra loro in modo palese, gli uomini hanno fatto lo stesso ma in modo segreto. I più votati sono stati Franceska, Adua e Massimiliano cui si aggiunge Fulvio Abbate che è stato il meno votato del televoto della scorsa settimana. Lunedì 28 ottobre quindi finalmente qualcuno uscirà deciso dal pubblico! Ma andiamo con ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 settembre 2020)Vip 5 i nominati di venerdì 252020 sono: Fulvio, Adua, Franceska e Massimiliano () Venerdì 25è andata in scena una nuovadelVip 5 e immancabili, dopo una serata tra rivelazioni e polemiche, a finesono arrivate le. Le donne si sono votate tra loro in modo palese, gli uomini hanno fatto lo stesso ma in modo segreto. I più votati sono stati Franceska, Adua e Massimiliano cui si aggiunge Fulvio Abbate che è stato il meno votato del televotoscorsa settimana. Lunedì 28 ottobre quindi finalmente qualcuno uscirà deciso dal pubblico! Ma andiamo con ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - salaslafigona : @SergioFakeBono sii però ha detto che il grande fratello non è il programma giusto per parlarne, signorini gli fa:… - 75Ginny : RT @AleteiaIT: Lorella Cuccarini accusata di omofobia: la sua risposta è una lezione di stile @LCuccarini -