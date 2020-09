Esce la ristampa in vinile da collezione di “Pompa” degli Squallor (Di sabato 26 settembre 2020) Arriva una versione da collezione di "Pompa", uno degli album di maggior successo degli Squallor, band di culto trasversale amatissima sia dagli appassionati di pop-rock che dal pubblico comune, ristampato in vinile Picture Disc in occasione del Record Store Day 2020, e pubblicato oggi da Nar International (distribuzione Warner Music).Si tratta di una versione del tutto inedita (LP 180 gr. Picture Disc - 12"), a tiratura numerata e limitata (solo 500 copie). Sarà disponibile nei migliori negozi di dischi aderenti al Record Store Day (la lista completa è disponibile sul sito recordstoredayitalia.com/Home). Originariamente pubblicato nel 1977, "Pompa" è stato il "non plus ultra" della discografia degli Squallor, l'album che ha ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 settembre 2020) Arriva una versione dadi "Pompa", unoalbum di maggior successo, band di culto trasversale amatissima sia dagli appassionati di pop-rock che dal pubblico comune,to inPicture Disc in occasione del Record Store Day 2020, e pubblicato oggi da Nar International (distribuzione Warner Music).Si tratta di una versione del tutto inedita (LP 180 gr. Picture Disc - 12"), a tiratura numerata e limitata (solo 500 copie). Sarà disponibile nei migliori negozi di dischi aderenti al Record Store Day (la lista completa è disponibile sul sito recordstoredayitalia.com/Home). Originariamente pubblicato nel 1977, "Pompa" è stato il "non plus ultra" della discografia, l'album che ha ...

