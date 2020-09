Coronavirus, Oms: “Due milioni di morti sono probabili. Ogni Paese si deve chiedere se è preparato per affrontare la pandemia” (Di sabato 26 settembre 2020) L’Oms evoca il rischio che si arrivi a due milioni di morti per la pandemia di Coronavirus, senza un’azione globale e incessante. A dirlo è il direttore per le emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Michael Ryan, rispondendo a una domanda durante il briefing sul Covid-19. L'articolo Coronavirus, Oms: “Due milioni di morti sono probabili. Ogni Paese si deve chiedere se è preparato per affrontare la pandemia” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) L’Oms evoca il rischio che si arrivi a duediper la pandemia di, senza un’azione globale e incessante. A dirlo è il direttore per le emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Michael Ryan, rispondendo a una domanda durante il briefing sul Covid-19. L'articolo, Oms: “Duedisise èperla pandemia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Non è ancora la seconda ondata secondo i virologi ma i contagi da coronavirus volano in Europa come nei mesi più bui della pandemia appena lasciati alle spalle e l'Oms avverte: nel mondo si rischiano ...

