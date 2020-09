Caso Suarez, indagini riprenderanno settimana prossima (Di sabato 26 settembre 2020) All’inizio della prossima settimana si terrà un vertice investigativo in Procura a Perugia per riprogrammare le indagini sul Caso dell’esame ‘farsa’ di Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. Lo ha stabilito il procuratore capo, Raffaele Cantone, che ieri ha bloccato le attivita’ dopo quelle che sono state ritenute “violazioni del segreto istruttorio”. L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 26 settembre 2020) All’inizio dellasi terrà un vertice investigativo in Procura a Perugia per riprogrammare lesuldell’esame ‘farsa’ di Luisall’Università per Stranieri di Perugia. Lo ha stabilito il procuratore capo, Raffaele Cantone, che ieri ha bloccato le attivita’ dopo quelle che sono state ritenute “violazioni del segreto istruttorio”. L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

pisto_gol : Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti d… - ilfoglio_it : Tre anni fa Cantone chiedeva regola chiare per evitare la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto. Oggi… - Corriere : Il caso Suarez, ecco le chat: «I legali della Juve ci portano i giocatori della Primavera» - AltairLouis : #Berti sul caso #Suarez : “ Classico stile #Juve ”. Ma è per cercare di imitare quello 'stile' che poi avete pres… - BFedalma : RT @RobertoRenga: L'inchiesta di Perugia si ferma. Restano i fatti. Questi: aperta a febbraio se n'è parlato solo per Suarez; colpevoli, pa… -