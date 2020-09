Cagliari-Lazio, Solinas apre la Sardegna Arena a 1000 spettatori (Di sabato 26 settembre 2020) A Cagliari-Lazio potranno assistere mille spettatori. E’ questo il numero di tifosi ammessi alla Sardegna Arena per la sfida del pomeriggio di Serie A. L’ordinanza che autorizza l’ingresso del pubblico allo stadio è stata firmata dal governatore della Regione, Christian Solinas, questa notte. I biglietti, comunque, non saranno messi in vendita. Il Cagliari ha fatto sapere che, non essendoci i tempi, si entrerà solo su invito. Nell’ordinanza si legge che “a decorrere dal 26 settembre 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli impianti all’aperto, durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Apotranno assistere mille. E’ questo il numero di tifosi ammessi allaper la sfida del pomeriggio di Serie A. L’ordinanza che autorizza l’ingresso del pubblico allo stadio è stata firmata dal governatore della Regione, Christian, questa notte. I biglietti, comunque, non saranno messi in vendita. Ilha fatto sapere che, non essendoci i tempi, si entrerà solo su invito. Nell’ordinanza si legge che “a decorrere dal 26 settembre 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi che non superino il numero massimo di 1.000per gli impianti all’aperto, durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi ...

