Brad Pitt, «felice di aver trovato (in Nicole Poturalski) qualcuno che lo ami»

Nessun risentimento da parte di Brad Pitt. L'attore, la cui nuova fiamma, la modella ventisettenne Nicole Poturalski, sembra aver lanciato una frecciatina ad Angelina Jolie, non sarebbe «arrabbiato né triste per quel "Le persone felici non odiano"». La Poturalski lo ha scritto online, come didascalia di una foto che la ritrae sorridente. E, benché mancasse di riferimenti espliciti, i più hanno voluto leggere in quella sua didascalia un atto diretto ad Angelina Jolie, che del suo viaggio al Castello di Miraval si sarebbe detta indignata.

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt Nicole Poturalski, la fidanzata di Brad Pitt a Milano per uno shooting (blindato) Corriere della Sera Nicole Poturalski, la fidanzata di Brad Pitt a Milano per uno shooting (blindato)

La modella tedesca, 27 anni, protagonista degli scatti della campagna per Replay Rose Label: una bellezza, la sua, che pare proprio abbia incantato l'attore hollywoodiano La campagna con Nicole Potura ...

