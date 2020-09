Aumento dei casi di Coronavirus a New York, le autorità minacciano di confinare gli ebrei: “Non rispettano le regole” (Di sabato 26 settembre 2020) Le autorità newyorchesi, dopo che la città è stata scossa da una nuova impennata dei casi di Coronavirus, hanno minacciato il confinamento dei quartieri abitati dagli ebrei ultraortodossi a causa del mancato rispetto delle norme come distanziamento sociale e utilizzo di mascherine. E’ quanto si legge sul New York Times, che spiega come i funzionari municipali abbiano iniziato a effettuare ispezioni di emergenza nelle scuole religiose di tali quartieri, per lo piu’ situati nella parte meridionale di Brooklyn, per avvertire la comunita’ che, se si proseguirà nel non rispettare le regole, l’amministrazione adotterà e misure analoghe a quelle adottate dal governo israeliano, alle prese con lo stesso problema. Nei quartieri abitati da ebrei di ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Le autorità newyorchesi, dopo che la città è stata scossa da una nuova impennata deidi, hanno minacciato il confinamento dei quartieri abitati dagliultraortodossi a causa del mancato rispetto delle norme come distanziamento sociale e utilizzo di mascherine. E’ quanto si legge sul NewTimes, che spiega come i funzionari municipali abbiano iniziato a effettuare ispezioni di emergenza nelle scuole religiose di tali quartieri, per lo piu’ situati nella parte meridionale di Brooklyn, per avvertire la comunita’ che, se si proseguirà nel non rispettare le regole, l’amministrazione adotterà e misure analoghe a quelle adottate dal governo israeliano, alle prese con lo stesso problema. Nei quartieri abitati dadi ...

