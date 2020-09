Accadde oggi | il 26 settembre 1997 due forti terremoti al confine tra Umbria e Marche

Rinaldi_euro : Omaggio ai #Bersaglieri che 150 anni fa portarono il tricolore a Roma! #20settembre ???????????? - RaiNews : Era il 23 settembre del 1985 #GiancarloSiani - MJJJISLEGEND : RT @mjfansquare: Il 25 Settembre 1987, #MichaelJackson esaltava i 48.000 spettatori dello #Yokohama Stadium con il primo di cinque concerti… - folucar : RT @IveserVenezia: 26 settembre 1990 - Diego31883 : ACCADDE OGGI - 26 settembre 2004: 16 anni fa il debutto del nuovo #Napoli di #DeLaurentiis contro il #Cittadella??… -

Ultime Notizie dalla rete : Accadde oggi

FIRSTonline

Se c’è un modo per compattare la maggioranza, che si divide sui decreti sicurezza, il Recovery fund e il Mes, questo è lo stato d’emergenza. Di proroga in proroga si sta arrivando al 15 ottobre e la p ...Nel mio lavoro di psicoterapeuta mi accade di incontrare ragazze che hanno smesso di divertirsi e che si chiedono cosa mai sia accaduto, che cosa sia venuto a mancare alle loro vite intense e in appar ...