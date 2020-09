Tale e Quale Show 2020, nella seconda puntata torna il “rumore” di un po’ di pubblico presente in studio (Di venerdì 25 settembre 2020) La seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 si apre con una parziale novità rispetto all’esordio di sette giorni fa. E si chiama “pubblico”. Se, infatti, al debutto il programma non aveva spettatori, sette giorni dopo ecco arrivare un gruppo di persone, distanziate fra di loro, con mascherina, pronte a seguire il programma in diretta. Del resto i programmi -sopratutto quelli non registrati- godono dell’affetto e del calore del pubblico presente. E Tale e Quale Show fa parte di questi. Così, dopo l’annuncio fatto in apertura di puntata da Carlo Conti, è poi l’esibizione di Virginio (nei panni di ... Leggi su blogo (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladisi apre con una parziale novità rispetto all’esordio di sette giorni fa. E si chiama “”. Se, infatti, al debutto il programma non aveva spettatori, sette giorni dopo ecco arrivare un gruppo di persone, distanziate fra di loro, con mascherina, pronte a seguire il programma in diretta. Del resto i programmi -sopratutto quelli non registrati- godono dell’affetto e del calore del. Efa parte di questi. Così, dopo l’annuncio fatto in apertura dida Carlo Conti, è poi l’esibizione di Virginio (nei panni di ...

