Studenti in piazza | Fgc | pochi docenti e classi pollaio

Roma – Oggi a Roma gli Studenti sono scesi in piazza "per protestare contro la gestione della scuola da parte del governo". Gli Studenti denunciano come "ancora oggi, dopo mesi di didattica a distanza, il governo non ha voluto predisporre un vero ritorno tra i banchi in sicurezza, esponendo migliaia di Studenti e lavoratori della scuola a rischi considerevoli e andando a ledere il diritto allo studio". E allora, "in moltissime scuole mancano banchi, personale e le misure di sicurezza minime, al punto che gia' decine di istituti sono dovuti tornare a fare didattica a distanza", dichiara Flavia Lepizzera, militante del Fronte della Gioventu' Comunista – FGC e membro della commissione diritto allo studio della CPS di Roma.

