Stadi | Crisanti | riaprirli è da irresponsabili

ANSA, - VENEZIA, 25 SET - "Riaprire gli Stadi adesso è da irresponsabili, ora dobbiamo metabolizzare l'apertura delle scuole e vedere come va". Lo dice Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all'Università di Padova.

Più o meno le stesse parole le aveva già dette durante la campanga elettorale e per forza di cose non avevano fatto così tanto clamore come lo faranno di certo adesso. La voglia di ritorno alla normal ...

Lo dice Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all'Università di Padova. "Le cose vanno fatte gradualmente - aggiunge - quando sento che gli stadi vanno riaperti perché il comparto muove un sacc ...

