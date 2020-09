Roma, Fienga a tutto campo: il futuro di Dzeko e Fonseca e la sconfitta a tavolino (Di venerdì 25 settembre 2020) Il CEO della Roma Guido Fienga, durante la conferenza stampa di presentazione di Pedro, ha affrontato numerosi argomenti riguardanti l’attualità. Queste le sue parole. sconfitta A tavolino – “L’episodio è chiaramente basato su un errore fatto da noi in buona fede. Un errore però che non ha arrecato alcun vantaggio alla Roma. Non portava a inserire alcun giocatore in più, alcun giocatore che non era stato tesserato, non come l’episodio del Sassuolo citato da molti. La Roma ha il diritto di difendersi, ma sentire organi federali e il presidente della corte che si esprimono in anticipo, ironizzando anche un po’ sulla questione, sembra quasi che il diritto alla difesa sia compromesso o reso inutile. Partire da subito che ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Il CEO dellaGuido, durante la conferenza stampa di presentazione di Pedro, ha affrontato numerosi argomenti riguardanti l’attualità. Queste le sue parole.– “L’episodio è chiaramente basato su un errore fatto da noi in buona fede. Un errore però che non ha arrecato alcun vantaggio alla. Non portava a inserire alcun giocatore in più, alcun giocatore che non era stato tesserato, non come l’episodio del Sassuolo citato da molti. Laha il diritto di difendersi, ma sentire organi federali e il presidente della corte che si esprimono in anticipo, ironizzando anche un po’ sulla questione, sembra quasi che il diritto alla difesa sia compromesso o reso inutile. Partire da subito che ...

