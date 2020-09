Riapertura stadi, è scontro. Zingaretti: "25% di pubblico? troppi assembramenti" (Di venerdì 25 settembre 2020) Quello della Riapertura degli stadi dopo la lunga pausa forzata causa Coronavirus è un tema che fa discutere. Dalla proposta delle Regioni , spettatori con mascherine, misurazione della temperatura in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Quello delladeglidopo la lunga pausa forzata causa Coronavirus; un tema che fa discutere. Dalla proposta delle Regioni , spettatori con mascherine, misurazione della temperatura in ...

fattoquotidiano : RIAPERTURA STADI Il primario del Sacco: “Vanno prima valutate le conseguenze del ritorno a scuola” [di… - LiaQuartapelle : In questi mesi il ministro @robersperanza è sempre stato prudente e misurato riuscendo a bilanciare salute e necess… - Agenzia_Italia : Il Ministero della Salute dice 'no' al 25% del pubblico negli stadi. Salvini: 'Proposta ragionevole' ? - dimaio_laltro : Non scrivo cose sulla riapertura degli stadi perché potrei essere accusato di eterofobia. #25settembre - MMastrantuono : RT @LiaQuartapelle: In questi mesi il ministro @robersperanza è sempre stato prudente e misurato riuscendo a bilanciare salute e necessità… -