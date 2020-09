Nuove gravissime accuse di Lorenzo Crespi contro “Lucifero”

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 settembre 2020)ieri ha appoggiato Adua Del Vesco ed ha confermato le sue dichiarazioni choc, poi ha chiesto che la ragazza venga messa sotto protezione una volta uscita dal la casa del Grande Fratello Vip 5. Oggi l’attore è tornato a parlare del delicato caso ed ha fatto dellemolto gravi. Secondo“Lucifero” avrebbe “mandato delle donne con politici e uomini molto potenti“. “Caro Lucifero..Altro che setta. Se le donne che hai usato come merce di scambio per fare crescere il tuo potere per anni e anni di seguito..mandandole con uomini potentissimi, con politici, le hai fatte diventare piccole pseudo star, ma gli hai distrutto la vita..perché oggi sono a casa, tutte disperate a non fare nulla. – ha scritto...