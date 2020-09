"Non dovevi farlo". Adua e Garko, disastro in diretta? La Gregoraci nel panico: psicosi coronavirus al GF Vip (Di venerdì 25 settembre 2020) “Però non dovevi abbracciarlo”. Elisabetta Gregoraci ha rimproverato Adua Del Vesco, che al Grande Fratello Vip ha ceduto all'emozione e ha abbracciato Gabriel Garko, contravvenendo alle regole anti Covid. Certo, l'annuncio dell'attore è stato forte, fortissimo: ha deciso di fare coming out davanti a tutta Italia, svelando così il “segreto di Pulcinella”, come lui stesso lo ha definito. L'abbraccio però ha un po' preoccupato l'ex moglie di Flavio Briatore, che conosce benissimo il pericolo del Covid. “Ma ha fatto il tampone”, ha provato a rassicurarla Adua. “Non c'entra, era meglio evitare”, è stata la replica della Gregoraci. La Del Vesco era stata brava a non cedere con il fidanzato Giuliano, mantenendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) “Però nonabbracciarlo”. Elisabettaha rimproveratoDel Vesco, che al Grande Fratello Vip ha ceduto all'emozione e ha abbracciato Gabriel, contravvenendo alle regole anti Covid. Certo, l'annuncio dell'attore è stato forte, fortissimo: ha deciso di fare coming out davanti a tutta Italia, svelando così il “segreto di Pulcinella”, come lui stesso lo ha definito. L'abbraccio però ha un po' preoccupato l'ex moglie di Flavio Briatore, che conosce benissimo il pericolo del Covid. “Ma ha fatto il tampone”, ha provato a rassicurarla. “Non c'entra, era meglio evitare”, è stata la replica della. La Del Vesco era stata brava a non cedere con il fidanzato Giuliano, mantenendo ...

