MotoGP Gp Catalogna | Dovizioso | “Oggi fatto un lavoro diverso”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Oggi abbiamo lavorato in modo molto diverso rispetto al resto dei piloti in pista e quindi non è possibile fare un vero paragone per capire il nostro potenziale. Purtroppo con il forte vento di oggi non siamo riusciti ad avere dei riscontri univoci sulle prove fatte, perciò speriamo domani di trovare delle condizioni diverse che ci permettano di confermare ilsvolto”. Lo ha detto Andreaal termine delle prove libere del venerdì del Gran Premio didi, che lo escludono al momento dai primi dieci nella classifica combinata: “Come ci aspettavamo su questa pista c’è molto meno grip rispetto a Misano – sottolinea il pilota forlivese al sito ufficiale della Ducati – per questo, nel turno di questa mattina, abbiamo prima di tutto ...