Mondiali Imola 2020 | Dygert operata alla gamba | “Grazie per il sostegno | tornerò”

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Ricordo che stavo pensando ‘se riesco a tornare in bici posso ancora vincere?’. Poi ho guardato giù e ho visto la mia. Grazie a tutti per gli auguri. Tornerò”. Chloeracconta così gli attimi drammatici in cui nel corso della cronometro donne Elite deidi ciclismo dila campionessa iridata in carica è finita giù da una scarpata in discesa, riportando gravi lesioni che l’hanno costretta all’intervento chirurgico – riuscito – presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. La statunitense è cosciente e non è in pericolo di vita.