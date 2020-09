Messi saluta Suarez e punge il Barcellona: “Meritavi un addio diverso, ma non mi sorprende” (Di venerdì 25 settembre 2020) Ieri, giovedì 24 settembre, l'ufficialità: Luis Suarez è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.L'esperto attaccante uruguaiano ha scelto di lasciare il Barcellona dopo sei lunghi anni; il club spagnolo aveva acquistato il cartellino del calciatore originario di Salto nell'estate del 2014: da allora, con la maglia blaugrana, Suarez ha conquistato quattro scudetti, una Champions League, quattro Coppe del Re, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e due Supercoppe di Spagna, collezionando 283 presenze e mettendo a segno 198 reti. Un addio che si è concretizzato negli ultimi giorni, con i Colchonerosnon che non pagheranno nulla per il cartellino del giocatore, ma che potranno versare fino a sei milioni di euro di bonus nelle casse del Barça."Sarà strano vederti con un'altra ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Ieri, giovedì 24 settembre, l'ufficialità: Luisè un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.L'esperto attaccante uruguaiano ha scelto di lasciare ildopo sei lunghi anni; il club spagnolo aveva acquistato il cartellino del calciatore originario di Salto nell'estate del 2014: da allora, con la maglia blaugrana,ha conquistato quattro scudetti, una Champions League, quattro Coppe del Re, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e due Supercoppe di Spagna, collezionando 283 presenze e mettendo a segno 198 reti. Unche si è concretizzato negli ultimi giorni, con i Colchonerosnon che non pagheranno nulla per il cartellino del giocatore, ma che potranno versare fino a sei milioni di euro di bonus nelle casse del Barça."Sarà strano vederti con un'altra ...

