Lucio Battisti torna a cantare grazie a “Rarities”: un cofanetto con 16 gemme nascoste (Di venerdì 25 settembre 2020) Lucio Battisti: una vita in musica sfoglia la gallery Che Dio benedica gli archivi di Lucio Battisti. Dopo qualche anno di silenzio, inasprito da battaglie legali fra la vedova di Lucio e lo storico paroliere Mogol, una serie di iniziative discografiche sta finalmente riportando l’attenzione su uno dei più grandi geni della musica italiana. Dallo sbarco clamoroso su Spotify fino all’annuncio di Rarities, raccolta di 16 brani semi-sconosciuti del cantante di Poggio Bustone, disponibile – in digitale, CD e ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 settembre 2020): una vita in musica sfoglia la gallery Che Dio benedica gli archivi di. Dopo qualche anno di silenzio, inasprito da battaglie legali fra la vedova die lo storico paroliere Mogol, una serie di iniziative discografiche sta finalmente riportando l’attenzione su uno dei più grandi geni della musica italiana. Dallo sbarco clamoroso su Spotify fino all’annuncio di Rarities, raccolta di 16 brani semi-sconosciuti del cantante di Poggio Bustone, disponibile – in digitale, CD e ...

radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Lucio Battisti - Ancora Tu -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Valter14032653 : RT @LuciaTassan: Scusa è tardi e penso a te ti accompagno e penso a te non son stata divertente e penso a te io non dormo e penso a te L… - radiocalabriafm : LUCIO BATTISTI - LA LUCE DELL'EST - sonikmusicnet : Ora in onda: LUCIO BATTISTI - NO,DOTTORE - iWebRadio : Lucio Battisti: dal 25 settembre disponibile “RARITIES”, il nuovo cofanetto con 16 piccole grandi perle -