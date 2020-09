Lorenzo Crespi choc: “Lucifero? Altro che setta… usavi le donne come merce di scambio” (Di venerdì 25 settembre 2020) Lorenzo Crespi, dopo le sue precedenti rivelazioni, è tornato a parlare del famoso “Lucifero” tirato in ballo da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche in questo caso, l’attore siciliano, non ci è certo andato leggero. Lorenzo Crespi choc: “Lucifero usava le donne come merce di scambio” Caro Lucifero,... L'articolo Lorenzo Crespi choc: “Lucifero? Altro che setta… usavi le donne come merce di scambio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 settembre 2020), dopo le sue precedenti rivelazioni, è tornato a parlare del famoso “Lucifero” tirato in ballo da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche in questo caso, l’attore siciliano, non ci è certo andato leggero.: “Lucifero usava ledi scambio” Caro Lucifero,... L'articolo: “Lucifero?che setta…ledi scambio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

susyvalzano : @AmbraPellico È appoggiato da potenti, se digiti Lorenzo Crespi Ares gate capisci un pochino di più ?? - StraNotizie : Nuove gravissime accuse di Lorenzo Crespi contro “Lucifero” - KetyGrguric : RT @ThisManIsNo1: Ussignur... ma anche Lorenzo Crespi che sappiamo non se la passi psicologicamente tanto bene visto che non lo fanno più… - Paolett60592949 : RT @Iperborea_: Nel frattempo Lorenzo Crespi ha deciso di rischiare la galera (nel migliore dei casi), pubblicando una IG TV in cui raccont… - _shinysun : Ma raga il video di Lorenzo Crespi?????? #GFVIP -