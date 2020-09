Locatelli: «Sulla riapertura degli stadi serve molta cautela» (Di venerdì 25 settembre 2020) «Il mio parere da un punto di vista squisitamente medico è che è indubbio che la riapertura degli stadi presenta delle situazioni e delle connotazioni di criticità e di potenziale rischio che non possono essere sottovalutate». Lo afferma all’ANSA Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Cts, in merito alla questione … L'articolo Locatelli: «Sulla riapertura degli stadi serve molta cautela» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) «Il mio parere da un punto di vista squisitamente medico è che è indubbio che lapresenta delle situazioni e delle connotazioni di criticità e di potenziale rischio che non possono essere sottovalutate». Lo afferma all’ANSA Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Cts, in merito alla questione … L'articolo: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

