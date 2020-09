Istat | sale la fiducia di imprese e consumatori Dati raccolti fino al 15 settembre | prima dei nuovi allarmi Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Fiduciosi, nonostante tutto. Secondo le rilevazioni dell’migliorano sia il clima didei(da 101,0 a 103,4) sia quello delle(l’indiceda 81,4 a 91,1). Per lesi tratta del quarto rialzo mensile consecutivo, per idel secondo. Tutte le componenti dell’indice relativo aisegnalano un miglioramento. In particolare il clima economico e le prospettive sul futuro registrano l’incremento più marcato passando, rispettivamente, da 90,5 a 94,9 e da 105,6 a 109,5. Maggiore ottimismo anche per quanto riguarda le prospettive occupazionali e si rileva uno spiccato miglioramento dei giudizi sull’opportunità di effettuare ...