Federturismo | Fondo nazionale di Cdp centrale per ripresa

Roma, 25 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Riteniamo che il Fondo nazionale del turismo, presentato oggi da Cassa Depositi e Prestiti, sia un primo importante passo per la tutela del patrimonio imprenditoriale turistico italiano. Lo strumento, attraverso l'acquisto, la formazione manageriale, l'innovazione, e il consolidamento economico dei gestori sommato alla valorizzazione degli immobili aiuterà a superare questo periodo di forte difficoltà rilanciando il settore e tutelandone l'occupazione". E' quanto dichiara la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. "Attraverso il Fondo si rafforza il supporto di Cdp per la valorizzazione degli asset immobiliari, con particolare riferimento agli alberghi, un grande patrimonio che è fortemente a rischio sopravvivenza a causa della pandemia",

Palmucci, Enit: “A piccoli passi la situazione sta evolvendo”

“Lentamente e tra mille difficoltà la situazione sta evolvendo. Ci vorrà ancora molto tempo perché ci si possa dimenticare di questo periodo, ma i miglioramenti si ottengono anche facendo piccoli pass ...

