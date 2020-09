Demon Slayer ritorna su Jump | lo spinoff di Kyōjurō Rengoku

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 25 settembre 2020) Kimetsu no Yaiba:Gaiden sarà unodidedicato al pilastro della fiamma Kyōjurō. Sarà composto da soli due capitoli, in uscita a ottobre, ma ci sono altre novità in arrivo per il franchise Shueisha ha reso note le date di uscita dellodi, Kimetsu no Yaiba:Gaiden, annunciato a maggio. I due capitoli arriveranno con i numeri di Weekly Shonendel 12 e del 19 ottobre. Come già noto, il protagonista di questa storia collaterale sarà Kyōjurō, il pilastro della fiamma. L’autore dell’opera sarà Ryōji Hirano, che si è già occupato di altre ...