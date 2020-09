Charlene Wittstock e Alberto di Monaco | ritorno sul red carpet per una buona causa

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 25 settembre 2020) Charlene Wittstock e Alberto di Monaco sono tornati – in grande stile – sotto ai riflettori. Dopo lo stop dovuto alla pandemia e alle restrizioni sanitarie, i sovrani di Monaco sono stati i padroni di casa di un gala hollywoodiano. Per una buona causa: la sostenibilità ambientale. A Monte Carlo sono arrivati Sting, Rebel Wilson, Helen Mirren e Johnny Depp per il Monte-Carlo Gala for Planetary Health, il primo evento importante degli ultimi mesi che hanno visto anche Alberto di Monaco positivo al coronavirus.