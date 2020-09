Calciomercato Juventus, c’è una new entry: pista a sorpresa per Pirlo (Di venerdì 25 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Douglas Costa potrebbe salutare la Serie A e il Calciomercato della Juventus si prepara al nuovo addio? L’ala brasiliana sembra ormai con le valige in mano e le pretendenti, pronte a tutti pur di metterlo sotto contratto, non mancherebbero affatto. L’attaccante avrebbe infatti grande mercato soprattutto oltremanica, dove in particolare Manchester United e Wolverhampton avrebbero mostrato interesse. Il futuro del classe ’90 potrebbe così essere lontano dalla rosa allenata da Andrea Pirlo e, qualora la cessione dovesse prendere forma, Fabio Paratici potrebbe essere costretto a cercare una nuova freccia da inserire nell’arco del Maestro per il roster degli esterni offensivi. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) NEWS– Douglas Costa potrebbe salutare la Serie A e ildellasi prepara al nuovo addio? L’ala brasiliana sembra ormai con le valige in mano e le pretendenti, pronte a tutti pur di metterlo sotto contratto, non mancherebbero affatto. L’attaccante avrebbe infatti grande mercato soprattutto oltremanica, dove in particolare Manchester United e Wolverhampton avrebbero mostrato interesse. Il futuro del classe ’90 potrebbe così essere lontano dalla rosa allenata da Andreae, qualora la cessione dovesse prendere forma, Fabio Paratici potrebbe essere costretto a cercare una nuova freccia da inserire nell’arco del Maestro per il roster degli esterni offensivi. LEGGI ANCHE:...

tuttosport : #Juve, #Dembele a Torino e #DouglasCosta a #Barcellona: scambio possibile - tuttosport : #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - DiMarzio : #Juventus, le parole di #Morata in conferenza stampa ?? - nadurnet : non sarebbe male. - kupaleon : RT @DiMarzio: #Juventus, le parole di #Morata in conferenza stampa ?? -