Andrea Iannone difende le ragazze curvy: “Il body shaming è un pericolo…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Andrea Iannone è stanco di nascondersi e nelle sue storie Instagram parla del body shaming difendendo così le ragazze curvy. Quali sono state le sue parole? Il pilota di MotoGP torna nuovamente al centro del gossip a causa delle dichiarazioni che, nelle ultime settimane Soleil Sorge ha fatto nei suoi confronti. Secondo la ex corteggiatrice … L'articolo Andrea Iannone difende le ragazze curvy: “Il body shaming è un pericolo…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020)è stanco di nascondersi e nelle sue storie Instagram parla delndo così le. Quali sono state le sue parole? Il pilota di MotoGP torna nuovamente al centro del gossip a causa delle dichiarazioni che, nelle ultime settimane Soleil Sorge ha fatto nei suoi confronti. Secondo la ex corteggiatrice … L'articolole: “Ilè un pericolo…” proviene da www.meteoweek.com.

