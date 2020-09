Adam Gase | i tifosi chiedono il suo licenziamento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020)non si trova di certo in una situazione semplice. Fin dal suo arrivo sulla panchina dei New York Jets molte sono state le critiche da parte dei suoi stessi, soprattutto per quelli che sono stati i risultati sul campo da lui ottenuti. Come riporta The Spun, infatti, già l’anno scorso iavrebbero preferito il suo allontanamento dalla guida del team dopo un inizio di stagione non proprio formidabile. Quest’anno la situazione non è affatto migliorata, considerando che l’inizio di stagione per i Jets è stata piuttosto disastrosa: 2 sconfitte su 2 incontri disputati. È proprio per questo che un gruppo diha deciso di organizzare una protesta a Florham Park, chiedendo alla dirigenza del team il...