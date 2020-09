Udine: Falso “povero” ottiene dal Comune il sussidio alimentare (Di giovedì 24 settembre 2020) Tra le primissime misure economiche messe in campo lo scorso mese di marzo dalla Protezione Civile e dai Comuni per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al virus SARS-CoV-2 vi sono stati i cosiddetti “buoni spesa solidali”, a sostegno dei nuclei familiari maggiormente esposti, così da soddisfare i bisogni alimentari più urgenti ed essenziali.La necessità di assicurare l’erogazione dei sussidi alle famiglie realmente bisognose e meritevoli di aiuto ha dato avvio ai dovuti controlli che, nelle scorse settimane, hanno portato alla luce le prime otto posizioni irregolari, tutte essenzialmente riconducibili a persone che hanno falsamente attestato il loro stato di indigenza.In particolare, la Guardia di Finanza di Latisana ha accertato che nei momenti più delicati dell’emergenza epidemiologica, quando il lockdown era esteso ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tra le primissime misure economiche messe in campo lo scorso mese di marzo dalla Protezione Civile e dai Comuni per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al virus SARS-CoV-2 vi sono stati i cosiddetti “buoni spesa solidali”, a sostegno dei nuclei familiari maggiormente esposti, così da soddisfare i bisogni alimentari più urgenti ed essenziali.La necessità di assicurare l’erogazione dei sussidi alle famiglie realmente bisognose e meritevoli di aiuto ha dato avvio ai dovuti controlli che, nelle scorse settimane, hanno portato alla luce le prime otto posizioni irregolari, tutte essenzialmente riconducibili a persone che hanno falsamente attestato il loro stato di indigenza.In particolare, la Guardia di Finanza di Latisana ha accertato che nei momenti più delicati dell’emergenza epidemiologica, quando il lockdown era esteso ...

Tra le primissime misure economiche messe in campo lo scorso mese di marzo dalla Protezione Civile e dai Comuni per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al virus SARS-CoV-2 vi sono stati i cosidd ...

Falso povero ottiene buoni spesa Covid: aveva in banca 40.000 euro

UDINE - Un falso «povero» ha ottenuto dal Comune il sussidio alimentare, ma in banca aveva più di 40 mila euro: è la vicenda più eclatante tra quelle emerse grazie ai controlli della Guardia di Finanz ...

UDINE - Un falso «povero» ha ottenuto dal Comune il sussidio alimentare, ma in banca aveva più di 40 mila euro: è la vicenda più eclatante tra quelle emerse grazie ai controlli della Guardia di Finanz ...