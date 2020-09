Square Enix | confermata la line up per il TGS 2020

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 24 settembre 2020)ha confermato sul proprio sito laup ufficiale per l’attesissimo TGSLa holding giapponese nota per la produzione di giochi di ruolo quali Final Fantasy, Dragon Quest e Kingdom Hearts si prepara all’importante convention che ha inizio oggi, 24 settembre, e durerà 4 giorni. Il Tokyo Games Show è un appuntamento fisso per gli appassionati di videogiochi dal 1996, una vera e propria istituzione del settore. L’emergenza sanitaria globale ha complicato i piani dell’organizzazione, e l’intero evento si terrà onper ridurre al minimo eventuali rischi di contagio. In questa news scopriamo la riccaup diproprio al TGS. L’elenco di titoli ...