Sicurezza nelle manifestazioni sportive | emessi 11 Daspo

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alleper cinque anni con obbligo di firma nei confronti di 2 persone già destinatarie diche, in occasione dell’incontro di calcio Cavese – Catanzaro, disputato il 10 novembre 2019 presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, hanno pronunciato frasi razziste nei confronti di un calciatore della Cavese. Altri 7, della durata di un anno, sono statinei confronti di altrettante persone che, in occasione dell’incontro di calcio Afronapoli – Puteolana, disputato lo scorso 8 febbraio presso lo stadio “Vallefuoco” di Mugnano di Napoli, sono state trovate in possesso di oggetti atti ad offendere, ...