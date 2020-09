Si schianta contro una casa | muore giovanissimo ragazzo

Leggi su yeslife

(Di giovedì 24 settembre 2020) Siunadi Campogalliano, comune in provincia di Modena. Sul posto le forze dell’ordine Un incidente mortale ha coinvolto un giovane ragazzi do 20 anni, originario di Campogalliano, in provincia di Modena. Lo schianto è avvenuto circa all’ 1.45 a Gargallo di Carpi, in via Mulini. Ti potrebbe interessare … L'articolo proviene da YesLife.it.