Si presenta dall’ex moglie ubriaco | “Dammi i soldi per comprare alcol o ti uccido”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 47enne di Ercolano. L’uomo – come già molte altre volte in passato – è andato a Portici dalla sua ex. Erae agitato e, una volta all’interno dell’appartamento, ha minacciato di uccidere la donna qualora non le avesse dato del denaro pere droga. La vittima – durante gli attimi di tensione – è riuscita a chiedere aiuto al 112. Tempestivo e provvidenziale l’intervento dei carabinieri che sono entrati in casa e hanno bloccato l’uomo, finito in carcere in attesa di giudizio. L'articolo Sidall’ex...