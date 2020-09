Renato Zero: «I 70 anni li festeggio con 3 album e 40 inediti. Non un funerale, ma una rinascita» (Di giovedì 24 settembre 2020) Per festeggiare i 70 anni che compirà il 30 settembre, Renato Zero sceglie di farsi il regalo più bello di tutti: un ritorno alla musica che lui stesso definisce «in pompa magna». Il progetto si chiama Zerosettanta e comprende 3 album composti da 40 inediti che vedranno la luce il 30 settembre, il 30 ottobre e il 30 novembre. «È stato un parto difficile, ma molto intrigante» rivela Zero in conferenza stampa su Zoom, avvolto da una mantella nera e i classici occhiali rotondi, felice e lieto di poter festeggiare un traguardo così bello con un ritorno forte e ambizioso, che dimostra come le energie siano ancora vibranti e sorprendenti come all’inizio della sua carriera. «Questi 3 album rappresentano una sorta di prova generale dei miei 70 anni: sono contento di esserci arrivato e di aver regalato emozioni e brividi a diverse generazioni» racconta l’artista tenendo a freno l’emozione, sempre ricco di voglia di fare. https://www.youtube.com/watch?v=orC7ZcWulXY Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 settembre 2020) Per festeggiare i 70 anni che compirà il 30 settembre, Renato Zero sceglie di farsi il regalo più bello di tutti: un ritorno alla musica che lui stesso definisce «in pompa magna». Il progetto si chiama Zerosettanta e comprende 3 album composti da 40 inediti che vedranno la luce il 30 settembre, il 30 ottobre e il 30 novembre. «È stato un parto difficile, ma molto intrigante» rivela Zero in conferenza stampa su Zoom, avvolto da una mantella nera e i classici occhiali rotondi, felice e lieto di poter festeggiare un traguardo così bello con un ritorno forte e ambizioso, che dimostra come le energie siano ancora vibranti e sorprendenti come all’inizio della sua carriera. «Questi 3 album rappresentano una sorta di prova generale dei miei 70 anni: sono contento di esserci arrivato e di aver regalato emozioni e brividi a diverse generazioni» racconta l’artista tenendo a freno l’emozione, sempre ricco di voglia di fare. https://www.youtube.com/watch?v=orC7ZcWulXY

