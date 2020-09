Quello che Rossana Rossanda aveva capito

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’avevo conosciuta durante gli anni dei miei studi universitari,. L’occasione fu un seminario dove si discuteva di globalizzazione e nuove forme del lavoro. Il suo intervento non poteva non lasciare nessuno in religioso silenzio, dato che ascoltare le sue parole era musica per le orecchie di tutti.Precisa, decisa, lucida e concreta in ogni sua riflessione. Una donna colta e intelligente, che sapeva scrutare bene anche piccoli dettagli che potevano sembrare irrilevanti ma che in realtà non lo erano affatto. Enon è stata solo un’icona fondamentale nella storia del giornalismo italiano, avendo fondato nel 1969 il “Manifesto” insieme a Luciana Castellina, Valentino Parlato, Luigi Pintor e Lucio Magri.Lo è stata anche per tutta la sinistra ...